İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Haberler - İHA - ntv.com.tr 20.01.2022 - 08:54
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
Saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada da;
09:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09:45 Yenikapı-Yalova, 09:45 Yalova-Yenikapı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.