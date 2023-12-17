İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO ve İDO'nun Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinin bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle  iptal edildi.

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 08.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 26 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) yapılan açıklamaya göre, 11:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi. 

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