İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 08.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 26 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) yapılan açıklamaya göre, 11:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 15:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.
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