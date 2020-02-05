İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Lodos nedeniyle Şehir Hatları da, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 5 Şubat tarihli seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO'nun iptal edilen seferleri ise,

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30

Bostancı-Beşiktaş 07:40

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30

ŞEHİR HATLARI'NDA DA İPTALLER

İstanbul ve Marmara'da etkisini hissettiren lodos nedeniyle Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan seferler şöyle:

"08:45 Karaköy-Bostancı, 07:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş, 07:45 Karaköy-Kabataş, 07:30 Beşiktaş-Büyükada, 07:10 Adalar-Kadıköy, Beşiktaş, 06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş."

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