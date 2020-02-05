İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 5 Şubat tarihli seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
İDO'nun iptal edilen seferleri ise,
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30
Bostancı-Beşiktaş 07:40
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30
ŞEHİR HATLARI'NDA DA İPTALLER
İstanbul ve Marmara'da etkisini hissettiren lodos nedeniyle Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan seferler şöyle:
"08:45 Karaköy-Bostancı, 07:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş, 07:45 Karaköy-Kabataş, 07:30 Beşiktaş-Büyükada, 07:10 Adalar-Kadıköy, Beşiktaş, 06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş."