İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'nun bugün yapacakları bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 08.02.2022 - 05:32 | Son Güncelleme : 08.02.2022 - 05:36

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

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Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun sabah saatlerinde yapılması beklenen 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi gerçekleştirilemedi. 

Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), yine saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada da; 

07:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferi ile 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamadı. 

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