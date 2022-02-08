İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 08.02.2022 - 05:32 | Son Güncelleme : 08.02.2022 - 05:36
Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun sabah saatlerinde yapılması beklenen 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi gerçekleştirilemedi.
Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), yine saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada da;
07:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferi ile 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamadı.