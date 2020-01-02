İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Olumsuz hava şartları deniz seferlerini etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefeti dolayısıyla Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nden de (İDO) bazı seferlerin iptal olduğu açıklandı.

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BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferinin programdan kaldırıldığı daha önce duyurulmuştu.

İDO'DAN DA SEFER İPTALLERİ

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda; 

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı. 

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