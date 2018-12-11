İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla; Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yaptığı duyududa da,
"07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
11:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.