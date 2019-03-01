İDO'dan yapılan açıklamaya göre İptal edilen seferler şöyle:

07.30 - Bostancı-Beşiktaş

07.40 - Bostancı-Kadıköy-Bakırköy

07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.10 - Beşiktaş-Bostancı

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

12.00 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle: 

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)