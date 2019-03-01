İDO'dan yapılan açıklamaya göre İptal edilen seferler şöyle:
07.30 - Bostancı-Beşiktaş
07.40 - Bostancı-Kadıköy-Bakırköy
07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.10 - Beşiktaş-Bostancı
08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
12.00 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)