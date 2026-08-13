İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO 'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 17.45 ve 20.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İDO 'NUN İKİ SEFERİ İPTAL EDİLDİ



İDO'nun da 17:35 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa seferi ile 18:30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferinin iptal edildiği duyuruldu.