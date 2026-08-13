İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
13.08.2026 17:29
Anadolu Ajansı
Marmara'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 17.45 ve 20.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İDO'NUN İKİ SEFERİ İPTAL EDİLDİ
İDO'nun da 17:35 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa seferi ile 18:30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferinin iptal edildiği duyuruldu.