İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
27.10.2026 00:36
Son Güncelleme: 27.10.2026 01:42
BUDO'nun 8 seferi iptal edildi.
Bugün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre, iptal edilen seferler şöyle:
Bursa (Mudanya) -İstanbul(Kabataş), İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), Armutlu(İhlas) -Bursa(Mudanya)
İDO'DAN DA SEFER İPTALLERİ
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07:45 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 09:05 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.