İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 09:30 seferi

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ



Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 30 Mart'taki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 08.00, 09.30, 16.00, 17.30 ve 18.00, 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.



Aynı gerekçeyle 09.30, 11.30, 16.30,18.30, 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.



Saat 08.30 ve 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Büyükçekmece), 10.30 ve 20.30 İstanbul(Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

GESTAŞ'TAN SEFER İPTALLERİ



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın bugün yapılacak bazı feribot seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kuzey Ege ve Marmara'nın bir bölümünde iki gündür etkili olan fırtına sebebiyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinde aksama yaşandığı belirtildi.



Açıklamada, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve 10.00'da, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00 ve 11.00'de yapılacak seferler ile Gökçeada-Kabatepe ve Kabatepe-Gökçeada arasındaki feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği bildirildi.



Seferlerin, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceği ifade edilen açıklamada, diğer hatlardaki deniz ulaşımının planlandığı gibi sürdürüldüğü kaydedildi.



