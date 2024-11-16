İDO ve BUDO'dan yeni sefer iptalleri

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü daha yapılamayacak.

İDO ve BUDO'dan yeni sefer iptalleri

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin () internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.


BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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