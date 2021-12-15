İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.15 Yalova-Yenikapı, saat 07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 19.01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri gerçekleştirilemeyecek.



BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.