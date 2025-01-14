İDO ve BUDO'nun feribot seferlerinde iptaller var mı?
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bugün hangi feribot seferleri yapılamayacak? Bursa-İstanbul arasında feribot seferlerinde iptaller var mı?
Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün yapılacak 07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi, 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
İDO'DAN İPTALLER
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre; 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi, 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi, 09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
MARMARA'DA FIRTINA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara denizinde rüzgarın, (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği uyarısı yapıldı. Fırtınanın, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
ERDEK ADALAR ULAŞIM HATTINDA İPTALLER
Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattındaki feribot seferleri iptal edildi.
Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, bugün Narlı-Marmara hattında Avşa'dan saat 06.00, 13.00 ve 16.45, Marmara'dan 06.45, 16.00 ve 21.15, Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 07.45, 12.00, 17.45 ve 20.15, Erdek'ten saat 11.00 ve 19.15 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.
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