İDO ve BUDO'ya fırtına engeli
10.02.2026 07:56
Marmara Bölgesi'ndeki şiddetli rüzgar nedeniyle seferler iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bu sabah yapılması gereken bazı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa hattındaki sabah seferleri karşılıklı iptal edildi.
BUDO'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) işletmesi de iptal seferlerle ilgili açıklama yaptı.
Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, Bursa- İstanbul arasındaki sabah seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu.