İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

25.11.2025 08:50

Anadolu Ajansı

İHA

İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle sabah saatlerindeki vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları ve İDO'nun İnternet sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle özellikle sabah saatlerindeki seferlerin iptal olduğu açıklandı.

 

İptal olan seferler şöyle…

 

Şehir Hatları:

 

06.15 ve 06.50 Beykoz- Eminönü hattı seferleri

07.00 Beykoz-Eminönü Seferi

07.05 Sarıyer-Eminönü Seferi

07.25 Beykoz-Üsküdar Seferi

 

İDO:

 

08.00 Yalova-Pendik ve 09.00Pendik-Yalova

10.00'dan 20.00'ye kadar olan bütün Yalova Pendik seferlerinin yeni bir duyuruya kadar iptal edildiği açıklandı.

