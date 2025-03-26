İDO Yunan adaları seferlerine başlıyor: İşte sefer yapılacak adalar
İDO, Yunan adaları seferlerine başlıyor. İlk sefer Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Samos Adası’na yapılacak. Şirket bu yıl Samos’la birlikte Midilli ve Leros adalarına da yolcu taşıyacak.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 2025 yılı Ege adaları sezonunu 29 Mart’ta başlayacak olan Samos seferleriyle açıyor.
Bayram süresince Seferihisar-Samos, Kuşadası-Samos hatlarında düzenli seferler yapılacak ve böylece 2025 turizm sezonu da resmen başlamış olacak.
İDO’nun 2025 yılında sefer yapacağı Yunan adaları şöyle:
- Kuşadası-Samos Hattı: Bayram boyunca her gün yapılacak seferler, nisan ayında haftada üç, mayıs ayında ise haftada dört gün olacak. Haziran ayının başından 14 Eylül’e kadar her gün düzenlenecek seferler, 28 Eylül’de sona erecek.
- Seferihisar-Samos Hattı: Bayram boyunca her gün yapılacak seferler, nisan ayında haftada üç, mayıs ayında ise belirli günlerde düzenlenecek. Temmuz ve ağustos aylarında her gün yapılacak seferler eylül ayında haftada dört güne düşecek. 28 Eylül’de seferler sona erecek.
- Dikili-Midilli Seferleri: 16 Mayıs’ta başlayacak bu yeni sefer, haziran ayında haftada üç, temmuz ve ağustosta ise her gün yapılacak. Eylül ayında tekrar haftada üç güne düşecek ve 28 Eylül’de sona erecek.
- Turgutreis-Leros Hattı: Geçen yıl başlatılan ve büyük ilgi gören Turgutreis-Leros seferleri 30 Eylül'e kadar sürecek.
- Kuşadası-Leros Hattı: Kuşadası-Leros seferleri, nisan ayında haftada üç, mayıs ayında haftada dört ve hazirandan itibaren her gün yapılacak. Seferlerin sonuncusu ise 28 Eylül’de olacak.
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