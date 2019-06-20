İDO'nun internet sitesine 23 Haziran İstanbul seçim günü 'ek seferler düzenleneceği' duyurusu kondu.

İDO'nun duyurusuna göre konulan ek seferler şu şekilde:  

Bandırma-Yenikapı 23.06.2019 23:56 - 02:26

Bandırma-Yenikapı 23.06.2019 22:16 - 00:46

Bandırma-Yenikapı 23.06.2019 12:31 - 15:01

Yenikapı-Bandırma 23.06.2019 21:31 - 00:01

Yenikapı-Bandırma 23.06.2019 19:01 - 21:31

Yenikapı-Bandırma 23.06.2019 08:31 - 11:01

Bursa-Yenikapı 23.06.2019 22:46 - 00:21

Yenikapı-Bursa 23.06.2019 22:46 - 00:21

Bursa-Yenikapı 23.06.2019 20:31 - 22:06

Yenikapı-Bursa 23.06.2019 20:31 - 22:06

Bursa-Yenikapı 23.06.2019 15:31 - 17:06

Yenikapı-Bursa 23.06.2019 07:31 - 09:06

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