İDO'nun internet sitesine 23 Haziran İstanbul seçim günü 'ek seferler düzenleneceği' duyurusu kondu.
İDO'nun duyurusuna göre konulan ek seferler şu şekilde:
Bandırma-Yenikapı 23.06.2019 23:56 - 02:26
Bandırma-Yenikapı 23.06.2019 22:16 - 00:46
Bandırma-Yenikapı 23.06.2019 12:31 - 15:01
Yenikapı-Bandırma 23.06.2019 21:31 - 00:01
Yenikapı-Bandırma 23.06.2019 19:01 - 21:31
Yenikapı-Bandırma 23.06.2019 08:31 - 11:01
Bursa-Yenikapı 23.06.2019 22:46 - 00:21
Yenikapı-Bursa 23.06.2019 22:46 - 00:21
Bursa-Yenikapı 23.06.2019 20:31 - 22:06
Yenikapı-Bursa 23.06.2019 20:31 - 22:06
Bursa-Yenikapı 23.06.2019 15:31 - 17:06
Yenikapı-Bursa 23.06.2019 07:31 - 09:06
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