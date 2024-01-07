İdris Nebi Hatipoğlu kimdir? AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun biyografisi

İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılmıştı. İşte, AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun biyografisi...



İDRİS NEBİ HATİPOĞLU'NUN BİYOGRAFİSİ



İdris Nebi Hatipoğlu 1975 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde muhasebe ön lisans eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.



2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor’a kaynak yaratıldı ve takım Süper Lig’e yükseldi.



28. dönem TBMM'ye milletvekili olarak girdi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı.



Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.