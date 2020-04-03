İETT, 'erkek hemşire'den özür diledi

İstanbul'da otobüsten indirilen sağlık çalışanından İETT arayarak özür diledi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Karadaş, ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanma hakkını kullanmak istedi.

Karadaş, otobüse bindiği sırada kimliğini gösterdi. Kendisine inanmayan otobüs şoförünün ise "Erkekten hemşire mi olur?" tepki ile karşılaştı.

Yaşanan olayın ardından İETT, Karadaş'ı arıyarak özür diledi.

VİDEO: ERKEKTEN HEMŞİRE Mİ OLUR TEPKİSİ