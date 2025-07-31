İETT Genel Müdürü İrfan Demet ifadesi ortaya çıktı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, emniyet ifadesinde "Kimseden herhangi bir menfaat temin etmediğim ortaya çıkacak." dedi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında İETT ve İSFALT yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 24 şüpheli ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltında.
Şüpheliler İstanbul Mali Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.
İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in emniyet ifadesi tamamlandı.
İHALELER SORULDU
Demet'e 24 soru yönetildi ve ifade işlemi 8 soru yöneltildi.
Demet'e İETT'den alınan ihaleler soruldu ve "Kimseden herhangi bir menfaat temin etmedim." dedi.
24 YIL JANDARMA GÖREVİ
Ailesiyle birlikte mütevazı bir hayat yaşadığını ifade eden Demet, 8 yılı terörle mücadele bölgesinde olmak üzere 24 yıl jandarma olarak görev yaptığını söyledi.
55 takdir ve ödülünün bulunduğunu belirten Demet, askerlik hayatı boyunca disiplin cezası veya savunmasının olmadığını beyan etti.
Avukatı ifadelerin hiçbirinde Demet'in isminin geçmediğini, iddia edilenlerin Demet'in görev süresi dışında olduğunu söyledi.
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