İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

İstanbul Başakşehir'de içlerinde yolcu bulunmayan ve aynı hatta çalıştıkları öğrenilen iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada şoförlerden biri yaralandı.

DHA 02.03.2021 - 12:53

İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

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İstanbul'un Başakşehir ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyreden aynı hatta çalışan iki İETT otobüsü saat 10.30 sıralarında kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu şoförlerden biri hafif şekilde yaralanırken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ARAÇLARDA YOLCU YOKTU

Otobüslerin kaza sırasında yolcu taşımadıkları öğrenildi.

ŞOFÖRLERDEN BİRİ YARALANDI

Kazada şoförlerden birinin direksiyon başında rahatsızlandığı iddia edilirken, hafif şekilde yaralanan bir şoför yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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