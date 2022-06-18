İstanbul Eyüpsultan'da sokağa dalan İETT otobüsü 17 araca çarptı, ortalık savaş alanına döndü.



Yeşilpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndan Canan Sokak’a dönüş yapan, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 HK 3374 plakalı İETT otobüsü kontrolden çıkarak sokağın her iki tarafında park halinde bulunan 17 araca çarptı.



İETT otobüsü 34 BH 255 plakalı kamyona çarptıktan sonra dururken, kimliği belirlenemeyen sürücü olay yerinden kaçtı.



İçinde ambulans, otomobil ve kamyonetin olduğu 17 araçta hasar meydana geldi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler kazaya karışan araçlarda hasar tespit çalışması yaptı.



ŞOFÖR KAZA SONRASI KAYIPLARA KARIŞTI



Kaza sonrası araç sahipleri araçlarının başlarına koşarken gördükleri manzara karşısında şaşkına uğradı.



Evde otururken gürültü üzerine balkona çıkan mahalle sakini Hidayet Tayfur, “Canan sokağın baş tarafında oturuyordum. Bir gürültü duydum. Balkona çıktım. Bir baktım otobüs son sürat geliyor, bağırdım. Yol üzerinde insanlar vardı. Bağırmamla insanlar kaçtı. Zaten vura vura geldi, en son nokta buraya geldi. Bu kamyona çarptı. Buna vurduktan sonra geldik, çalışıyor içinde kimse yok. Terk etmiş gitmiş. Şahısı görmedik. Kimseye çarpmadı. Benim bağırmamla, yolda yayalar vardı. Onlar kaçtı yoksa, birkaç tane ölü falan olurdu. Burada otobüs hattı yok. Atatürk Bulvarı’ndan Canan Sokak’a giriş yapıyor böyle bir hat yok” dedi.



Aracında hasar oluşan Gökhan Demirci, “Tam olarak görmedim. Söylenilenlere göre, İETT otobüsü dönerken tabelaya vuruyor. Sonra sokağın içine dalarak bütün arabalara vurup aşağıya kadar gidiyor. Benim aracım da bu. Aracımın ön tarafında ve arka tarafında maddi hasar var” diye konuştu.



Aracında hasar oluşan başka mahalle sakini Mustafa Demirtürk ise, “Biz kafede bir çay, kahve içmeye geldik. Arabayı buraya park etmiştik. Yüksek bir ses duyduk. Belediye otobüsü bütün mahalledeki arabalara hasar vermiş. Benim aracımda da hasar mevcut zaten” dedi.



Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

