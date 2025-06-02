İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul Sarıyer'de, İETT otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Hacıosman'da seyir halindeki otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aracın motor kısmından yükselen alevler hızla büyüdü. Yolcular tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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