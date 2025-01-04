İETT otobüsü aydınlatma direği ile reklam panosuna çarptı

İstanbul Bahçelievler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaldırıma çıkıp aydınlatma direği ve reklam panosuna çarptı. Kazada yaralanan yolcu olmazken araçta hasar oluştu.

İETT otobüsü aydınlatma direği ile reklam panosuna çarptı

D-100 karayolu Bahçelievler mevkisinde Küçükçekmece istikameti yan yolda seyreden Gülnihal Yılmaz idaresindeki ETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direği ile reklam panosuna çarptı.

Bu sırada arkadan gelen Yalçın İstanbullu idaresindeki minibüs ise kaza yapan otobüse çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ÖNLEM ALINDI

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yan yolda trafik oluştu.

Kazada otobüsteki yolcular yara almazken, araçlarda hasar oluştu.

otobüsünün bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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