İETT otobüsü aydınlatma direği ile reklam panosuna çarptı

D-100 karayolu Bahçelievler mevkisinde Küçükçekmece istikameti yan yolda seyreden Gülnihal Yılmaz idaresindeki ETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direği ile reklam panosuna çarptı.



Bu sırada arkadan gelen Yalçın İstanbullu idaresindeki minibüs ise kaza yapan otobüse çarptı.



İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ÖNLEM ALINDI



Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yan yolda trafik oluştu.



Kazada otobüsteki yolcular yara almazken, araçlarda hasar oluştu.



İETT otobüsünün bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.