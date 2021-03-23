İETT otobüsü çalan sanık tahliye edildi

İETT otobüsü çaldığı gerekçesiyle hakkında 15 yıla kadar hapsi istenen sanık tahliye edildi.

Maltepe'de 8 Şubat 2021 tarihinde park halindeki İETT otobüsünü çalarak Taksim'e giden Ali Volkan Çamur, “nitelikli hırsızlık” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

'TAKSİ BULAMADIM' SAVUNMASI

Sanık Çamur savunmasında, “Karşıya geçmem gerekiyordu, taksi bulamadım. Aklıma ilk gelen şeyi yaptım” dedi. Otobüse sarar vermediğini savunan Ali Volkan Çamur, "Niyetim işimi gördükten sonra aracı geri getirmekti ancak olmadı" dedi.

Hakim suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.