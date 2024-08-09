İETT otobüsü girmişti: Apartman yıkılıyor

Pendik’te bir binaya çarparak hasara neden olan İETT otobüsü çekildi. Binanın yıkımına başlandı.

İETT otobüsü girmişti: Apartman yıkılıyor

İstanbul'un Pendik İlçesi, Vatan Caddesi üzerinde 7 Ağustos'ta kontrolden çıkan otobüsü dükkana girerek, 4 katlı bir apartmana zarar vermişti.

54 kişinin yaşadığı bina güçlendirilerek İETT otobüsü vinç yardımıyla çekildi.

İETT otobüsü girmişti: Apartman yıkılıyor - 1

YIKILIYOR

Kazaya karışan otobüsün çekilmesinin ardından ekipler, 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlattı.

Yıkım çalışmaları için olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekipleri, zabıtanın yanı sıra yıkımı gerçekleştirecek olan iş makineleri de getirildi.

Yıkımı gerçekleştirecek ekiplerin rahat çalışması ve yıkım alanına vatandaşların girmemesi için ekipler tarafından çevreye bariyerler koyuldu.

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