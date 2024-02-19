İETT otobüsü ile çöp kamyonu çarpıştı: Biri ağır iki yaralı var

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde kontrolden çıkan çöp kamyonu, önündeki İETT otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada, çöp kamyonunda bulunan iki işçi yaralandı.
Olay yerine polis, itafiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralı iki belediye içisinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Adnan Kahveci Caddesi tarfiğe kapandı.
Ön tarafı hurdaya dönen çöp kamyonunun çekilmesiyle trafik normale döndü.
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