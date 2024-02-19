İETT otobüsü ile çöp kamyonu çarpıştı: İkisi ağır üç yaralı var

İstanbul Sarıyer'de çöp kamyonu, önünde giden İETT otobüsüne çarptı. Kazada ikisi ağır üç belediye işçisi yaralandı.

İETT otobüsü ile çöp kamyonu çarpıştı: İkisi ağır üç yaralı var

'un Sarıyer ilçesinde, İETT otobüsüne arkadan çarpan Sarıyer Belediyesi'ne ait çöp kamyonunda bulunan üç kişi yaralandı.

Adnan Kahveci Caddesi'nde, Necdet Karadağ yönetimindeki İETT otobüsü duraktan yolcu alıp hareket etti.

Araca yetişmek için koşan bir yolcu için yavaşlayınca otobüse, Sarıyer Belediyesi'ne ait Selim Sırrı Tüfekçi'nin kullandığı çöp kamyonu arkadan çarptı. Otobüsün içinde bulunan yolcular ise büyük panik yaşadı.

Kazada, çöp kamyonu şoförü Tüfekçi hafif, belediye işçileri Barkın Temetaş ve Metin Oktay Kıraç ise ağır yaralandı.

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