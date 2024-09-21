İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı

Sarıyer'de İETT otobüsü ile karşı istikametten gelen minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste sıkışan şoförü itfaiye ekipleri kurtardı. Kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 23.00 sıralarında Kumköy Mahallesi, Demirciköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TP 6132 plakalı İETT otobüsü ile karşı istikametten gelen minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

