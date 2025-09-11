İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde seyir halinde olan M.G. idaresindeki otomobil ile İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile otomobil refüjü aşarak takla attı, İETT otobüsü ise yol üzerindeki alışveriş merkezinin bahçe duvarına çarparak durabildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü M.G. itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası çıkarıldı.