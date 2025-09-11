İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde seyir halinde olan M.G. idaresindeki otomobil ile İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile otomobil refüjü aşarak takla attı, İETT otobüsü ise yol üzerindeki alışveriş merkezinin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü M.G. itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan sürücü M.G. ve hafif yaralı olduğu öğrenilen otobüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptıktan sonra yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Trafik Kazası
- Otobüs
- İett