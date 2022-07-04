İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı

Silivri’de yaşayan 40 yaşındaki Gökhan Biliz, evine gitmek için bindiği İETT otobüsünün ani manevra yapması sonucu oturduğu koltuktan düşerek bel kemiğini kırdı. 40 gün iş göremez raporu verilen mağdur polise gidip sorumlulardan şikayetçi oldu.

Haberler - İHA 04.07.2022 - 12:33

İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı

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İstanbul'da Selimpaşa- Silivri arasında sefer yapan İETT otobüsüne binen Gökhan Biliz, sürücünün ani manevra yapması sonrasında otobüsün koridoruna düştü.

Düştüğü yerden bir süre kalkamayan adam, daha sonra kendi imkanlarıyla Silivri Devlet Hastanesi’ne gitti.

Burada yapılan tetkikler sonrasında Biliz’in L1, L2 ve L3 kemiklerinin kırıldığı tespit edildi. 40 gün iş göremez raporu verilen Gökhan Biliz, polise giderek sorumlulardan şikayetçi oldu.

"NE HALİN VARSA GÖR"

Yaşadığı mağduriyete ilişkin konuşan Gökhan Biliz “Ben evime gitmek için Selimpaşa’dan otobüse bindim. Silivri Otogar kavşağında bir motosikletin önüne çıkması sonucunda otobüs ani frenle sağ yaptı. Ben koridora düştüm. Hastaneye gittim, raporlarımı aldım. Kazadan sonra geçmiş olsun bekledim. Hiç kimse ilgilenmedi. Ben kendilerine dönüş yaptım, ‘ne halin varsa gör’ dediler. Bu olayla ilgili davacı ve şikayetçiyim” dedi.

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