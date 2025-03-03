İETT otobüsü minibüse çarptı: 3 yaralı

İstanbul'un Silivri ilçesi Yeni Mahalle General Ali İhsan Caddesi'nde bulunan durakta saat 10.15 sıralarında İETT otobüsü, yolcu almak için bekleyen minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs önce kaldırıma çıktı ardından da devrildi.

Otobüs ve minibüste maddi hasar meydana gelirken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.