İETT otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

İstanbul'da Şile yolunda Ümraniye istikametine seyir halinde olan 34 TP 7162 plakalı otobüs, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 13 kişi yaralandı.



Yaralılardan A.Ç. kaldırıldığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Ümraniye istikametinde yoğun trafik oluştu.



Şarampole yuvarlanan otobüs vinç yardımıyla düştüğü yerden kurtarılırken yol yeniden trafiğe açıldı.