İETT otobüsü sürücülerinin pandemi ve yolcu ile mücadelesi

İstanbul'da İETT otobüsleri günde ortalama 2 milyon yolcu taşıyor. Pandemi nedeniyle İETT otobüsleri koltuk sayısına göre 46 ya da 49 yolcu alabiliyor.

Duraklarda otobüse binemeyen yolcular duruma tepki gösteriyor. İETT şoförleri sürekli bu nedenle arbede yaşandığını belirterek, yolcuların otobüsleri tekmeleyip, önüne geçtiklerini söylüyor. Şoförler, maskesiz, ya da maskesi çenesinin altında olan yolcuları uyarmak zorunda kalıyor. İETT şoförleri maskeyle otobüse binen yolcuların, daha sonra maskesini indirdiği için yolcuların arasında tartışmalar yaşandığını belirtiyor.



"UYARDIĞIMIZ ZAMAN DA BİZE KABA DAVRANMAYA ÇALIŞIYORLAR"



24 yıllık İETT şoförü olan Eminönü-Arnavutköy hattında çalışan Murat Arıkan, "Hijyen kurallarına uyarak, maskemizi her 3 saatte bir değiştirerek, kendimizi koruyoruz. Yolcularımızın da bu olaya dikkat etmesi gerekiyor. Halkımız, biraz duyarsız davranıyor. Araca binerken maskesi kapalı fakat arkaya geçtiği zaman maskesini çıkartıyor. Uyardığımız zaman da bize kaba davranmaya çalışıyorlar. Diyoruz ki, 'bu sizin sağlığınız için'. Kendi kendinin kuralını koyacaksın, kendi canını kendin kollayacaksın. Ama tabi bazı agresif insanlarla da karşılaşıyoruz. Vatandaş kendi arasında da tartışıyor. Duyarlı insanlar arkada maske için 'kapatır mısın' diyor, 'kapatırım, kapatmam, sana ne' diye cevap veriyor, hep hır gür. İnsanların psikolojisi bozulmuş virüsten sebep, herkes kapalı kaldı, bir açıldık, bir kapandık, tatile gidemedik. Herkes maskesini düzgün taksın, şoför arkadaşlarımız araç dolduğu zaman, ısrar etmeyin, aracın kapasitesi belli 46 kişi. Bazı yolcular illa arabayı tekmeliyor, vuruyor, yazık günah kolunu bacağını incitecek. Yapmaması gereken şeyler bunlar, şoför arkadaşları olumlu karşılayalım" diye konuştu.



"KİMİ ARACIN ÖNÜNÜ KESİYOR, TEKMELEYENLER OLUYOR"



3 yıllık şoför olan Arnavutköy-Eminönü hattında çalışan Hacı Ali Kılınç, "Mesafeli durarak kendimizi korumaya çalışıyoruz, fazla insanların yanına yaklaşmadan çalışmaya çalışıyoruz. Arnavutköy-Eminönü hattının yoğun yolcusu var, çok yoğun oluyor. Sayı 46 olunca yolcu almıyoruz, almadığımız için yolcularla biraz sıkıntı yaşıyoruz, 'niye durmuyorlar', 'durmadan gitti duraklarda' diyorlar. Kimi arabanın önünü kesiyor, arabayı tekmeleyenler oluyor, 'durmuyor, almıyor' diye. Biz de yasak olduğu için alamıyoruz, 46 kişi sayısı dolduğu için. Maskesiz binenler oluyor, yanımızda maske varsa veriyoruz biz. Maskesi olmayan, kopan illa ki oluyor" şeklinde konuştu.



"İNSANLARA PEK YAKLAŞMADIĞIMIZ İÇİN KORUMAMIZI SAĞLIYORUZ"



32-A Cevatpaşa-Beyazıt hattında çalışan şoför Murat Bayraktar, sosyal mesafe, hijyen kurallarına dikkat ettiklerini belirterek, "Araçlarımız zaten dezenfekte ediliyor. Kabinimiz var, insanlarla bire bir pek yaklaşmadığımız için korumamızı sağlıyoruz. Halkımız genelde bu konuda dikkatli, bu konuya gayet önem veriyorlar, maskesiz binen yolcumuz yok. Onun için pek uyarıya gerek kalmıyor. Kendimizde yanımızda, çantamızda dezenfektan, kolonya taşıyoruz" dedi.

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