İETT otobüsün balataları yandı: Basın Ekspres yolunda trafik kitlendi

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yolcular ve şoförde herhangi bir yaralanma olmazken yolcular başka bir otobüse nakledildi.

Yangın nedeniyle Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde yoğun trafik oluştu.