İstanbul Fatih'te İETT otobüsünde bıçaklı kavga çıktı. Olay dün 15.00 sıralarında Kocamustafapaşa'da meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre Fatih'te seyir halindeki bir İETT otobüsünde iki yolcu arasında "ayağa basma" kavgası çıktı.

İki yolcu arasındaki tartışma büyüdü. Ayağına basıldığı iddia edilen kişi, belindeki bıçağı çıkararak diğer yolcuya saldırmaya çalıştı.



Kavga diğer yolcular arasında paniğe neden oldu. Kadın yolcular otobüs şoförüne kapıyı açması için bağırdı.



Duran şoför bir süre sonra kapıyı açarken yolcular araçtan indi.