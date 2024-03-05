İETT otobüsünde kavga: Şoför, direksiyonu bırakıp yolcuya saldırdı

İstanbul Sultanbeyli'de bir İETT şoförü, ineceği durakta durmadığını iddia ederek kendisiyle tartışan kadın yolcuya saldırdı. Şoförün, direksiyonu bırakıp yolcuya saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yolcu, şoförden şikayetçi oldu.

İETT otobüsünde kavga: Şoför, direksiyonu bırakıp yolcuya saldırdı

'un Sultanbeyli ilçesinde dün iddiaya göre, kadın yolcu ineceği durağa gelmeden önce otobüsün düğmesine bastı.

İETT şoförü durakta durmadan ilerlemeye devam etti ve güzergahının dışına çıktı.

Şoförü uyarmak için yanına giden yolcu ile şoför tartıştı.

Kendisinin cep telefonu kamerasına kaydedildiğini gören şoför seyir halindeki otobüste koltuğundan kalkarak kadının eline vurdu.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yolcu şoförden şikayetçi oldu.

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