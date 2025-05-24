İETT otobüsünde korku dolu an: Taşlarla saldırdılar
İstanbul'da yol verme nedeniyle çıkan kavgada otomobilde inen sürücü ve yanındakiler, İETT otobüsüne taşlarla saldırdı.
İstanbul'da trafik kavgasında İETT otobüsü taşlandı.
O-3 Otoyolu Atışalanı mevkisinde ilerleyen 34 HO 4014 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü ile 34 PS 2808 plakalı otomobilin şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında İETT otobüsünün önünü kesen otomobildeki sürücü ve yolcular, taşlarla otobüsün kapı ve camlarına zarar verdi.
Otobüse saldıran kişiler olay yerinden kaçarken, şoför polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Olay anı İETT otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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