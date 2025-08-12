İETT otobüsünde korkutan yangın: Yolcular tahliye edildi
İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki İETT otobüsünden yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde İETT otobüsü duraktan yolcusunu alıp hareket ettikten kısa süre sonra motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı kenara çekip içindeki yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken otobüste hasar meydana geldi.
