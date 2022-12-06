İETT otobüsünde ‘meşale’ paniği

İstanbul'da Eminönü-Kocamustafapaşa seferini yapan 35 sefer numaralı otobüsün içinde saat 16.00 sıralarında bir yolcu tarafından meşale yakıldığı iddia edildi.

Otobüsteki dumanları gören şoför Fehim Geçim otobüsü durdurdu. Yolcular panikle aşağıya inerken meşaleyi attığı öne sürülen şüpheli kişi ya da kişiler koşarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten dumanın tahliye edilmesinin ardından yerde meşale ve biber gazı olduğu görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, otobüsteki incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

İBB'den yapılan yazılı açıklamada ise araç içinde kimliği belirlenemeyen bir yolcu tarafından yanıcı bir madde yakıldığı belirtildi.

Açıklamada "Herhangi bir yaralı bulunmamakta, olay yerinde polis ekipleri inceleme yapmaktadır" ifadeleri yer aldı.