İETT otobüsünde ortalık karıştı: Yolcu şoföre biber gazı sıktı

Fatih'teki Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bir İETT otobüsünde kavga çıktı.



Çocuk ve yaşlı arabasıyla İETT otobüsüne duraktan binmek isteyen bir yolcu, otobüsün arka demirini kendisi açmak istedi. Bunun üzerine yolcu ile otobüs şoförü arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.



Diğer yolcuların araya girmesiyle büyüyen kavga esnasında yolculardan birisi, şoföre biber gazı sıktı.



Daha sonra otobüs içerisinde bulunan bütün yolcular biber gazından etkilendi.