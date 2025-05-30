İETT otobüsünde taciz iddiası: Şoföre saldırdı

İETT otobüsünde iki öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, polise ihbarda bulunulması üzerine sinirlenerek kendini tokatlamaya başladı.

İETT otobüsünde taciz iddiası: Şoföre saldırdı

'da Uğur Mumcu-Yakacık seferini yapan otobüsünde bir kişi, iki öğrenciye fiziksel tacizde bulundu.

Bunun üzerine iki öğrenci otobüste çığlık atarak edildiklerini söyledi.

POLİSE İHBARDA BULUNULDU

Sesleri duyan şoför otobüs kapılarını kilitleyerek şüphelinin araçtan inmesine izin vermedi.

Ardından da polisi arayarak ihbarda bulundu.

ŞOFÖRE SALDIRDI, KENDİNİ TOKATLADI

Otobüsten inmek isteyen şüpheli, kapı açılmayınca şoförle tartıştı.

Hakkında şikayet olduğunu söylemesi üzerine şüpheli, otobüs şoförüne de saldırdı.

Sinirlenen şüpheli ardından defalarca kendini tokatladı.

İETT otobüsünde taciz iddiası: Şoföre saldırdı - 1

GÖZALTINA ALINDI

Otobüsün kapısı açılmayınca küfür etmeye başlayan şüpheli, bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÜÇ SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen şüpheli D.Ş.’nin poliste "Tehdit", "Kasten yaralama", "Aile içi şiddet" suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

İfadesi alınan D.Ş., adliyeye sevk edildi.

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