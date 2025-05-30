İETT otobüsünde taciz iddiası: Şoföre saldırdı

İstanbul Kartal'da Uğur Mumcu-Yakacık seferini yapan İETT otobüsünde bir kişi, iki öğrenciye fiziksel tacizde bulundu.

Bunun üzerine iki öğrenci otobüste çığlık atarak taciz edildiklerini söyledi.

POLİSE İHBARDA BULUNULDU

Sesleri duyan şoför otobüs kapılarını kilitleyerek şüphelinin araçtan inmesine izin vermedi.

Ardından da polisi arayarak ihbarda bulundu.

ŞOFÖRE SALDIRDI, KENDİNİ TOKATLADI

Otobüsten inmek isteyen şüpheli, kapı açılmayınca şoförle tartıştı.

Hakkında şikayet olduğunu söylemesi üzerine şüpheli, otobüs şoförüne de saldırdı.

Sinirlenen şüpheli ardından defalarca kendini tokatladı.