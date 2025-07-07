İETT otobüsünde yangın

Sancaktepe İnönü mahallesi Eski Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsünün motor bölümünden saat 10.20 sıralarında duman çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden otobüs şoförü aracı durdurup etraftakilerden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yangından dolayı caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda otobüste çıkan yangın söndürüldü. Otobüs şoförüne sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.

Yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.