İETT otobüsünde yangın

Alınan bilgiye göre, 14B Adem Yavuz Mahallesi-Kadıköy hattında çalışan 34 PG 0713 plakalı İETT otobüsünün Alemdağ Caddesi'nde seyrettiği sırada motor kısmı yanmaya başladı.



Alevleri gören şoför aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün motor kısmında çıkan yangını söndürdü.



Görgü tanığı Muammer Korkmaz, yangın sırasında şoförün yolcuları araçtan indirdiğini anlatarak "Yangını söndürmek için 8-10 tane yangın tüpü harcadılar. Yangın sönmedi. İtfaiye geldi. Yangını söndürdü." dedi.



Mücahit Çakmak da otobüsün arka tarafından dumanlar çıktığını gördüklerini anlattı.