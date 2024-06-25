İETT otobüsünde yangın paniği: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

İstanbul Beykoz'da İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın korkuttu. Dumanların yükseldiği otobüste yolcular tahliye edildi.

İETT otobüsünde yangın paniği: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

'un Beykoz ilçesi Kavacık Dörtyol'da saat 13.30 sıralarında, Üsküdar-Beykoz arasında sefer yapan 15 KÇ numaralı otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Yolcuların ve otobüsü kullanan şoförün dumanı fark etmesiyle birlikte, otobüsteki tüm yolcular aşağıya indirildi.

Otobüs şoförü tarafından çıkan , yangın tüpüyle söndürülmeye çalışılsa da dumanlar tüm motoru sardı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otobüsteki yangını kısa sürede söndürdü. Otobüsün motor kısmı kullanılamaz hale geldi.

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