Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda seyir halinde olan bir İETT otobüsünde bıçaklı tehdit olayı yaşandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Otobüsü Kavacık durağında durduran polis ekipleri, şüpheli H.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin kıyafetinin içine gizlediği bıçak da ele geçirildi.

Yapılan kontrolde 2,41 promil alkollü olduğu belirlenen H.Y. hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "silahlı tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.