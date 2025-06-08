İETT otobüsünde yumruklu kavga
İstanbul Arnavutköy'de, İETT otobüsünde iddiaya göre ses çıkardığı için çocuğuna bağırarak vuran baba ile ona tepki gösteren vatandaş arasında kavga çıktı.
İstanbul Arnavutköy’de İETT otobüsünde iddiaya göre, bir yolcu ses çıkaran çocuğuna bağırarak vurdu.
Çocuğuna vuran babaya bir yolcu ise tepki gösterdi.
Babayla yolcu arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı.
Taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.
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