İETT otobüsünde karekod kavgası

İddiaya göre Ceyhun G., eşi Esin G. ve kızı H.G. ile Topkapı-Seyrantepe seferini yapan 41ST hat numaralı İETT otobüsüne binmek istedi.

Ancak şoför Akyol, Ceyhun G.'ye, "Kardeşim sen neden kart basmadın." dedi.

Bu sözler üzerine iddiaya göre Ceyhun G., Akyol'a "Bizim paramız var niye içeriye minnet edelim." diyerek karşılık verdi.

ÇOCUK KORKUDAN AĞLADI

Kavga eden taraflar araya giren vatandaşlar tarafından ayrıldı.

Bu sırada cep telefonuyla kayda giren Ceyhun G., "Sen bittin akşam görürsün." diyerek şoför Akyol ile tartışmaya devam etti.

Bu sırada Ceyhun G.'nin kızı H.G., caddede hüngür ağladı.

"NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI ANLAMADIM"

Olayla ilgili konuşan İETT otobüsü şoförü Nurettin Akyol, "'Kardeşim neden kart basmadın' dedim. Koşarak arabanın içine girdi ben de ayağa kalktım ne oluyor vuracak mı diye. Sonra yolcular onu aşağıya indirdi. Dışarıda kabadayılık yaptı, bağırdı çağırdı. Ben ne yapmaya çalıştığını anlamadım.." dedi.