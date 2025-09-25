İETT otobüsünde karekod kavgası

İstanbul'da eşi ve kızıyla otobüse binen adam, ücreti karekodla ödemek istedi. Ancak o sırada İstanbulkart uygulaması açılmadı ve adam ödeme yapamadı. Şoför aileye acele etmelerini söyleyince, kavga çıktı.

İstanbul'da bir otobüsünde karekod kavgası yaşandı.

Olay, 8 Ağustos Cuma günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane'ye bağlı Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Ceyhun G., eşi Esin G. ve kızı H.G. ile Topkapı-Seyrantepe seferini yapan 41ST hat numaralı İETT otobüsüne binmek istedi.

İETT otobüsünde karekod kavgası - 1 Olayın yaşandığı anlarda, karekodla ödeme yapmak isteyen yolcu cep telefonu kamerasıyla kayda girdi.

UYGULAMA AÇILMAYINCA YOLCU ÖDEME YAPAMADI

İstanbulkart uygulamasını açan Ceyhun G. bilet parasını karekodla ödemek istedi; ancak uygulamada sorun çıkması nedeniyle ödemeyi yapamadı.

Bunun üzerine şoför Nurettin Akyol, Ceyhun G.'ye acele etmesini ve yolculardan kart alarak ödeme yapabileceğini söyledi.

Bu sözler üzerine iddiaya göre Ceyhun G., Akyol'a "Bizim paramız var niye içeriye minnet edelim." diyerek karşılık verdi.

Tartışma sonrasında Ceyhun G. ailesiyle otobüsün arkasına doğru ilerledi.

Birkaç durak sonra Ceyhun G. ailesiyle otobüsten inmek istedi.

Ancak şoför Akyol, Ceyhun G.'ye, "Kardeşim sen neden kart basmadın." dedi.

Ceyhun G. dışarıdan şoför bölümüne ilerledi ardından da taraflar yeniden tartışmaya başladı.

İETT otobüsünde karekod kavgası - 2 Tartışma sırasında Ceyhun G.'nin kızının korku içinde ağladığı görüldü.

ÇOCUK KORKUDAN AĞLADI

Kavga eden taraflar araya giren vatandaşlar tarafından ayrıldı.
Bu sırada cep telefonuyla kayda giren Ceyhun G., "Sen bittin akşam görürsün." diyerek şoför Akyol ile tartışmaya devam etti.

Bu sırada Ceyhun G.'nin kızı H.G., caddede hüngür ağladı.

"NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI ANLAMADIM"

Olayla ilgili konuşan otobüsü şoförü Nurettin Akyol, "'Kardeşim neden kart basmadın' dedim. Koşarak arabanın içine girdi ben de ayağa kalktım ne oluyor vuracak mı diye. Sonra yolcular onu aşağıya indirdi. Dışarıda kabadayılık yaptı, bağırdı çağırdı. Ben ne yapmaya çalıştığını anlamadım.." dedi.

