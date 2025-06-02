İETT otobüsüne binen iki kardeş firar etti
Başakşehir'de, ebeveynlerinin haberi olmadan otobüse binen 6 ve 2 yaşlarındaki kardeşler, şoförün dikkati sayesinde ailelerine teslim edildi.
İETT'den yapılan açıklamaya göre, 6 yaşındaki Ali Kemal Ertaş, ailesine haber vermeden 2 yaşındaki kardeşi Ömer Asaf'ı da yanına alarak evden çıktı.
Önce trafiği ve yoldan geçen otobüsleri izleyen iki kardeş, durakta gördükleri Başakşehir ile Fenertepe arasında sefer yapan İETT'nin "78-G" otobüsüne bindi.
ÇOCUKLARIN AİLESİ OLMADAN SEYAHAT ETTİĞİNİ FARK ETTİ
Otobüsün şoförü Kamuran Gümüşten, çocukların ailesi olmadan seyahat ettiğini fark etti.
Durumu İETT Filo Yönetim Merkezi'ne bildiren Gümüşten iki kardeşi İETT Peron Amirliğine götürdü.
Çocukların ailesine ulaşılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİLER
Bir süre sonra iki kardeş ailelesine teslim edildi.
Otobüslere özel ilgi duyan iki kardeşe, filodaki nostaljik araçların da yer aldığı garajda mini tur yaptırıldı.
Otobüs içi güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 6 yaşındaki Ali Kemal'in bir elinde kardeşi Ömer Asaf diğer elinde oyuncakla otobüse binmelerinin ardından şoförün çocuklara "Eviniz nerede? Kayıp mı oldunuz?" diye sorması yer alıyor.
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