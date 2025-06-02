İETT otobüsüne binen iki kardeş firar etti

Önce trafiği ve yoldan geçen otobüsleri izleyen iki kardeş, durakta gördükleri Başakşehir ile Fenertepe arasında sefer yapan İETT'nin "78-G" otobüsüne bindi.

İETT 'den yapılan açıklamaya göre, 6 yaşındaki Ali Kemal Ertaş, ailesine haber vermeden 2 yaşındaki kardeşi Ömer Asaf'ı da yanına alarak evden çıktı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİLER



Bir süre sonra iki kardeş ailelesine teslim edildi.



Otobüslere özel ilgi duyan iki kardeşe, filodaki nostaljik araçların da yer aldığı garajda mini tur yaptırıldı.



Otobüs içi güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 6 yaşındaki Ali Kemal'in bir elinde kardeşi Ömer Asaf diğer elinde oyuncakla otobüse binmelerinin ardından şoförün çocuklara "Eviniz nerede? Kayıp mı oldunuz?" diye sorması yer alıyor.