İETT otobüsüne saldırı
İstanbul'da Arnavutköy-Haramidere arasında sefer yapan İETT otobüsünün şoförüyle iki kişi trafikte yol verme kavgasına tutuştu. Şüpheliler, otobüsün camlarını yumruklayarak kırdı.
Hadımköy-Haramidere arasında sefer yapan İETT otobüsünün şoförüyle, otomobilde bulunan kişiler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Otomobilden inen iki kişi, trafikte bekleyen otobüsün yanına gelerek şoföre tepki gösterdi ve şüphelilerden biri aracın ön kapısının camını vurarak kırdı.
Olay anı otobüste bulunan araç kameralar tarafından görüntülendi.
İki şüpheli çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.
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