İETT otobüsüne saldırı

Hadımköy-Haramidere arasında sefer yapan İETT otobüsünün şoförüyle, otomobilde bulunan kişiler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.



Otomobilden inen iki kişi, trafikte bekleyen otobüsün yanına gelerek şoföre tepki gösterdi ve şüphelilerden biri aracın ön kapısının camını vurarak kırdı.